Belediyede ‘eşcinsel ilişki’ soruşturması: Üç çöp kamyonu şoförü işten atıldı

İstanbul’da Kağıthane belediyesi, üç çöp kamyonu şoförünü eşcinsel ilişki yaşadıkları gerekçesiyle tazminatsız işten çıkardı.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre tamamı evli ve çocuklu şoförler 50 yaşındaki İ.D., 47 yaşındaki A.A. ve 42 yaşındaki R.S.’nin işten çıkarılmasına giden süreç, 27 yaşındaki M.Ş.’nin anlattıklarıyla başladı.

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M.Ş., İ.D.’nin şoförlüğünü yaptığı kamyonda çöp toplayıcılığı yapıyordu. İşle ilgili ikili arasında çıkan bir tartışma sonrası, D.’nin talebiyle Ş.’nin çalıştığı ekip değiştirildi. Başka bir çöp kamyonunda çalışmaya başlayan Ş., bir süre sonra yeni ekip arkadaşına daha önce yaşadıklarını anlattı.

‘Bu adamla çalışmak istemiyoruz’

Daha önce birlikte çalıştığı İ.D. ile cinsel ilişki yaşadığını anlatan Ş., yaşadıklarına diğer şoförler A. A. ve R. S.’nin de tanık olduğunu anlattı. Ş.’nin konuştuğu işçi konuyu beraber çalıştığı kamyon şoförüne anlattı. Bu şoför de zaman geçirmeden bağlı bulundukları şefe durumu bildirerek M. Ş.’yle çalışmak istemediklerini söyledi.

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Konu bir süre sonra belediye yetkililerine iletildi. M.Ş. yaşadıklarını bu kez belediyede ilgili yöneticiye anlattı. Tutulan tutanak sonrası üç şoför önce açığa alındı.

Bu süreçte belediyede iç soruşturma derinleştirildi. Suçlanan üç ismin de savunmaları tek tek alındı.

R. S. savunmasında, M.Ş.’yle iki yıl birlikte çalıştıklarını belirterek “Ben bu arkadaşımızın herhangi bir şeyini görmedim. Bir gün İ.D. bana, ‘İki bira içelim mi’ diye sordu. Ben de ‘Tamam’ dedim. Yolda giderken M.’yi gördü. Ben ‘Alma’ dediysem de araca aldı. İkişer tane bira aldık içtik. İ.D. beni eve bıraktı; M.’yle birlikte gitti” dedi.

‘Peşimden geldi, bana baktı’

İ.D. ise savunma dilekçesinde şunları anlattı: “Bir gün sabah işten çıktık. R., ‘M.’yi alma’ dedi. M. ‘Ben de geleceğim’ dedi. Onu da aldık gidip üçer tane bira aldık. AKOM’un oraya gittik. İki tane bira içtikten sonra ben ufak su dökmeye gittim. M. benim peşimden geldi ve bana baktı. Ben de ‘Ne bakıyorsun’ dedim” diyerek, M.Ş.’nin orada kendisiyle cinsel ilişki teklifinde bulunduğunu, kendisinin ise kızdığını öne sürdü. İ.D. dilekçesinin devamında “Oradan tekrar arabaya bindik. Birer tane biramız vardı. Onu da içtikten sonra R.’yi evine bıraktık. Ondan sonra biz ikişer tane daha bira daha aldık. Ve ne olduysa ondan sonra oldu.”

İki çocuk babası A.A ise hiçbir ilgisinin olmadığını iddia etti: “Ne yaşandıysa İ. ve M. arasında yaşandı. Sonunda biz mağdur olduk. 14 yıldır çalışıyordum. Olayı en son duyan kişi bendim.”

İki kişi iade davası açtı

Belediye yönetimince yürütülen iç soruşturma sonrası, şoförler İ.D., A.A. ve R.S. tazminatsız olarak işten çıkarıldı. Fesih bildiriminde, işten çıkarmaya gerekçe olarak, iş kanununda yer alan “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller…” maddesi gerekçe gösterildi.

Çöp işçisi M.Ş.’nin ise işine devam ettiği öğrenildi. Belediyeden bir kaynak “M. Ş. bu olayın mağduru. Bu nedenle işten çıkarılmadı” dedi.

İşten çıkarılan A.A. ve R.S., geçen ay işe iade davası açtı. Dava dilekçesinde, işten çıkarmanın haksız gerekçeye dayandırıldığı savunuldu.

‘Taviz vermemiz mümkün değil’

Kâğıthane belediyesi, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı: “Konu, öğrendiğimizde bizim de infial duyduğumuz bir konudur. Söz konusu olay, bölgemiz dışında gerçekleşmiş. Belediyemiz dâhilinde gerçekleşmiş bir olay değil. Aynı zamanda mesai saatleri içinde de gerçekleşen bir olay değil. Gerçekleştiği söylenen bu uygunsuz olayda ismi geçenler, belediye temizlik hizmetlerinde taşeron olarak çalışan isimlerdir. Belediyemiz ile ilgileri sadece bundan ibaret. Olay, tarafımızdan öğrenildiğinde, vakit kaybetmeksizin yapılan bir iç soruşturma ile gereği yapılmış ve hemen ilgili kişiler işten çıkarılmıştır. Böylesi bir olaya hiçbir koşulda taviz vermemiz mümkün değildir.”

Davacı kamyon şoförlerinden A.A. ve R.S’nin avukatları Mehmet Benan Ülgen ve Mine Begüm Işık ise yargılaması devam eden konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yapamayacaklarını belirterek “Biz dava öncesi davalı tarafla müvekkillerimi adına gerekli uzlaşma görüşmelerini yaptık. Müvekkillerin söz konusu olayla ilgili herhangi bir dâhillerinin olmadığını bildirdik. Ancak olumlu yanıt alamadık. Bu nedenle olay yargıya taşındı” dedi.