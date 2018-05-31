Esad’ın gözü Kürt bölgesinde: Gerekirse güç kullanarak alacağız

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Suriye’de ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) elindeki bölgeleri geri alacaklarını söyledi ve ülkesindeki Amerikan güçlerinin Irak’tan ders alarak Suriye’den çıkmasını istedi.

Esad Rusya’nın Russia Today TV kanalıyla yaptığı söyleşide, hükümetin YPG’nin çatı örgütü DSG ile ‘müzakereler için kapılarını açmaya başladığını’ belirtti.

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Esad, “Bu ilk seçenek. Olmazsa, o bölgeleri güç kullanarak özgürleştireceğiz… Amerikalılar gitmeli, şu veya bu şekilde gidecekler” dedi.

Esad ayrıca Suriye’de İran birlikleri bulunmadığını, yalnızca Suriye ordusuyla işbirliği yapan İranlı subayların bulunduğunu söyledi.