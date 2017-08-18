Esad’ın danışmanı: Savaşın sonuna gelindi

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın danışmanı, yabancı güçlerin isyancılara desteklerini çekmeleriyle, altı yıldır süren savaşın sona yaklaşmakta olduğunu savunarak ister Türk, ister Amerikalı olsun, hükümetin bütün ‘gayrimeşru’ güçlere karşı duracaklarını söyledi.

Reuters’in haberine göre danışman Bouthaina Şaban, Şam’da savaştan bu yana ilk kez uluslararası bir fuar düzenlenmesinin, ‘savaşın sona erdiği mesajını verdiğini ve ülkenin artık imar yolunun başına geldiğini’ söyledi.

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Rus hava kuvvetlerinin ve İran’ın desteklediği milislerin yardımıyla Şam yönetimi, ülkede nüfusun yoğun olduğu batı bölgelerinin büyük bölümünde hakimiyetini kurmuş bulunuyor. Hükümet kuvvetleri halen doğudaki Irak sınırına yakın Deyr el Zor bölgesine doğru ilerliyor.

Suriye devlet ajansı SANA’nın haberine göre Şaban bugün Lübnan el Mayadeen televizyonuna yaptığı açıklamada, yabancı güçlerin tavır değiştirmeleriyle yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği savaşın ‘sondan bir önceki aşamasına’ geldiğini söyledi.

Reuters son olarak ABD Başkanı Donald Trump, Esad’ın devrilmesi için çalışan isyancılara Merkezi Haberalma Örgütü (CIA) tarafından verilen yardımı kestiğini hatırlattı. Haberde isyancıların önde gelen destekçilerinden Türkiye’nin de artık önceliği Esad’ın devrilmesine vermediği ve sınırındaki Kürt yayılmasını engellemek için Rusya ile ilişkilerini geliştirmeye çalıştığı kaydedildi.

‘İster Amerika, ister Türkiye olsun…’

Şaban, “Terörizmi nasıl yendiysek, topraklarımızda ister Amerika, ister Türkiye olsun, her türlü gayrimeşru mevcudiyete karşı direneceğiz” dedi.

Danışman, bu hafta açılan Şam ticaret fuarının savaşta bir dönemecin alındığını gösterdiğini söyledi.

Haberde Amerikan askerlerinin, Kürtlerin ağırlıklı olduğu milislerin, IŞİD militanlarını Rakka kentinden çıkarmasına yardım ettiği, Amerika’nın ayrıca güneydoğu Suriye’de Suriyeli isyancıları IŞİD’le savaşmak için eğittiği bir garnizonu da bulunduğu belirtildi.

Reuters’e göre hükümet her ne kadar isyancıları geçen yıl ellerinde tuttukları bazı önemli bölgeleri boşaltmaya mecbur ettiyse de, isyancılar hala İdlib vilayeti dahil pek çok bölgeye hakimler.

Bilanço ağır

Esad karşıtı protesto gösterilerinin 2011 yılında büyümesiyle başlayan Suriye iç savaşında 11 milyondan fazla insan da evini kaybetmiş ve küresel bir mülteci krizi başlamıştı.