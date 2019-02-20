Esad’ın başdanışmanı: Kürtlere özerklik Suriye’yi böler

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın başdanışmanı Buseyna Şaban, Kürtlere özerklik verilmesi yönündeki önerilere ülkenin bölünmesine yol açacağı gerekçesiyle karşı çıktı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Suriye’deki iç savaştan sonra oluşacak idari yapı ile ilgili tartışmalarda, Fırat’ın doğusunda kalan bölgede Kürtler için özerk bir bölge oluşturulması fikri de ABD ve zaman zaman da Rusya’da iktidara yakın çevreler tarafından dile getiriliyor.

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Buseyna Şaban, Rusya’nın başkenti Moskova’da her yıl düzenlenen Valdai Tartışma Kulübü toplantısında Kürtlerin Suriye halkının çok önemli bir parçası olduğunu dile getirirken “Özerklik, Suriye’nin bölünmesi demek. Suriye’nin bölünmesine gidecek bir yolu izlememiz mümkün değil” dedi.

Buseyna Şaban, Ankara’nın Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölge oluşturma çabası için de şöyle konuştu: “Türkiye, başkalarının topraklarını işgal etmek gibi yeni hevese kapıldı. Osmanlı Devleti’ni yeniden oluşturma hayalleri kuran bir Erdoğan’la karşı karşıyayız. Ancak bunu yapamayacak çünkü halkımız topraklarını korumaya hazır.”