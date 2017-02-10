Esad’dan ‘misafirperver’ teklif: ABD ordusunu memnuniyetle karşılarız

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Washington IŞİD’le mücadelede Suriye hükümetiyle işbirliği yaptığı takdirde ABD ordusunu Suriye’de memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Esad, Yahoo News’a verdiği söyleşide, Türkiye’nin ısrarla istediği, yeni ABD yönetiminin de göz kırptığı Suriye’de mülteciler için ‘güvenli bölgeler’ oluşturulması önerisine ise işe yaramayacağını belirterek karşı çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump hem yabancıların terörist saldırılarından ülkeyi korumak hem de Suriye halkının geleceği için ‘güvenli bölgeler’ oluşturulması gerektiğini belirtmişti.