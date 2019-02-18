Esad’dan Erdoğan’a: ABD’nin küçük uşağı

15 ay aradan sonra ilk kez halka hitap eden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘ABD’nin küçük uşağı’ olarak niteledi.

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2011’de ‘Arap Baharı’nın etkisi Suriye’ye ulaşmış, Türkiye’den Esad yönetimine reform yapması çağrıları gelmişti. Ancak Şam yönetimi muhalefeti şidddetle bastırmıştı. Dönemin dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu 15 Ağustos 2011’de “Artık Suriye ile konuşulacak bir şey kalmamıştır” demiş ve kasım ayında diplomatik ilişkiler resmen kesilmişti.

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Erdoğan o günden bu yana, Suriye’nin geleceğinde Esad’ın yerinin olmayacağını defalarca tekrarlarken son olarak geçen 3 Şubat’ta TRT’te verdiği söyleşide Suriye ile alt düzeyde dış politika yürütüldüğüne belirterek “Düşmanınız dahi olsa ipi koparmayacaksınız” demişti.

Mülteciler yolsuzluk kaynağı

SANA’nın haberine göre Esad dün belediye meclislerinin başkanlarıyla bir araya geldi. Suriye lideri, canlı olarak yayınlanan konuşmasında sık sık isim vermeden Türkiye’ye yüklendi.

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Esad, Suriyeli mülteciler meselesinin ‘terörü destekleyen devletler’de yolsuzluk kaynağı haline getirildiğini savunarak Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri halinde söz konusu devletlerin yetkililerinin siyasi ve maddi kazançtan mahrum kalacağını ileri sürdü.

Konuşmasında Erdoğan’ın kendisini olayların seyrinde etkin olarak göstermeye çalıştığına savunan Esad, “Erdoğan sadece ABD’nin küçük bir uşağı” dedi.



ABD’nin çekilmesi sonrası Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgeye talip olmasına da değinen Esad, söz konusu güvenli bölgenin 2011’de Suriye iç savaşının başlamasından bu yana Erdoğan’ın hedefinde olduğunu savundu.

Suriye devlet başkanı, ülkede birçok bölgenin rejim kontrolüne geçmesi sonrası ABD ve müttefiklerinin Türkiye’nin rolünü etkinleştirme gereği duyduğunu da sözlerine ekledi.