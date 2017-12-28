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Esad’a ‘terörist’ diyen Erdoğan’a yanıt: Suriye’de dökülen kanın asıl sorumlusu

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Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a ‘terörist’ diyen Cumhurbaşkanı  Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Esad için, “Suriye’de Esed’le yürümek kesinlikle mümkün değildir. Çünkü Esed, devlet terörü estirmiş bir teröristtir” demişti.

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DW’nin Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, Erdoğan’ın ‘Suriye’deki dökülen kanın asıl sorumlusu’ olduğunu belirten bakanlık, Erdoğan’ı ‘her türlü terörist gruba sınırsız destek’ sağlamakla suçladı.

SANA’daki bilgilendirme şu ifadeler yer aldı: “Bakanlık, bir kez daha Erdoğan’ın Suriye’deki terörist gruplara sınırsız destek sağlayarak Suriye halkına yönelik işlediği suçlardan kendisini aklamak için ümitsiz bir çaba ile kamuoyunu yanıltığını aktardı. Bakanlık, Erdoğan’ın paranoyası ve geçmişe dair illüzyonlarının eski imparatorluğun ortadan kalktığını, özgür dünyanın halklarının ulusal kararlarını kendisinin aldığını, egemenliğini koruduğunu ve Erdoğan’ın kendi işlerine karışmasına izin vermeyeceğini söyleyerek sözlerine son verdi.”

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