Esad yineledi: Erdoğan teröristleri destekliyor, İslamcılara sempati besliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı radikal İslamcılara sempati beslemekle suçlayan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, “Erdoğan teröristleri destekliyor, Müslüman Kardeşler’in yanında yer alıyor” dedi.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Esad, Yunan gazetesi Kathimerini’ye konuştu ve Suriye’deki iç savaşı bir dünya savaşına benzetti: “Bir soğuk savaştan daha fazlası ancak olgunlaşmış bir savaştan daha azı.”

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Kimyasal silahlarla ilgili konuşan Esad, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla örtüşen bir biçimde hareket ettiğini ve ellerindeki stokları uluslararası makamlara teslim ettiğini söyledi. 2013’ten bu yana ellerinde hiçbir kimyasal silah olmadığını sözlerine ekleyen Esad, “Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü bunun hakkında araştırmalar yürüttü ve bizim bu silahlara sahip olmadığımız açık” diye konuştu.

Röportajda, belirli şartlar altında istifa edeceği mesajını da veren Suriye Devlet Başkanı, bunun yedi yıldır süren savaşta siyasi bir çözümün parçası olarak gerçekleşmesi olasılığınıysa reddetti. Esad şöyle konuştu: “Suriye halkının benim artık kalmamı istemediğini hissettiğimde, elbette tereddüt etmeksizin gitmek zorunda kalacağım.” Esad, ‘Suriye halkının çoğunluğunun desteğine’ sahip olduğunu söyleyerek, eğer bu destek olmasaydı ‘en güçlü ve en zengin ülkelerin hasımlığına rağmen şimdi olduğu üzere yedi yıl direnmesinin mümkün olmayacağını’ belirtti.

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Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ilgili de konuştu ve radikal İslamcılara sempati beslemekle suçladı. Esad “Erdoğan teröristleri destekliyor. Müslüman Kardeşler’in yanında yer alıyor” dedi.