Esad: Türkiye’nin saldırısına meşru yollarla karşılık vereceğiz

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye’nin saldırısına ülkenin herhangi bir yerinde, ‘tamamen meşru yollarla karşılık verileceğini’ söyledi.

Esad, Fayyad ile görüşme sırasında. Fotoğraf: Reuters

Reuters ve BBC Türkçe’nin haberlerine göre Esad, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Faleh el Fayyad ile görüşmesi sırasında, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı hakkında ilk kez konuştu. Esad, görüşmede, “Erdoğan rejiminin ülkemize karşı yürüttüğü Türk saldırganlığı, açık bir işgaldir” dedi.

Reklam

Suriye devlet ajansı Sana’nın haberine göre Esad, şöyle devam etti: “Suriye’deki her türlü işgale tüm meşru yollarla karşılık verilecek ve karşı koyulacak”.

Ajanslar, Esad’ın açıklamasının, Suriye ve Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Türkiye’ye karşı yaptıkları anlaşmadan sonra geldiğini belirtiyorlar.