Esad, Trump’tan ‘ümitli’: IŞİD’le mücadeleye öncelik vermesi umut vaat edici

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, tartışmalı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump’ın IŞİD’e bakışından ümitli olduğunu söyledi.

Suriye haber ajansı SANA’ya konuşan Esad, Trump’ın IŞİD’le mücadeleye öncelik vermesinin umut vaat edici olduğunu belirtirken, somut adımları görmek için henüz erken olduğunu söyledi.

ABD ve Rusya’nın silahlı gruplara karşı mücadelede ortak adım atmasının olumlu sonuçlar doğuracağını kaydeden Esad, “Seçim kampanyası sürecinde ve sonrasında Trump’ın teröristlerle, bilhassa da IŞİD’le mücadeleye öncelik vereceğine yönelik yaptığı açıklamalar umut vaat edici. Altı yıldır bizim de istediğimiz buydu. Ama beklememiz gerekiyor. Herhangi bir şey söylemek için henüz erken” diye konuştu.

Trump ile Esad arasında ‘paslaşmalar’

Trump, daha önce Suriye’de ‘muhalif’ diye anılan gruplara yönelik ABD desteğini kesebileceğini ifade etmiş, geçen gün de Twitter hesabından “Radikal İslamcı terörizm tehdidi gerçekten var. Avrupa’da ve Ortadoğu’da olanlara bir bakın. Mahkemeler hızla harekete geçmeli” demişti.

Trump, Esad’ın ‘kötü,’ onu devirmeye çalışan ‘isyancılar’ınsa daha kötü olduğunu söylemişti.

Esad ise, ABD ve Suriye’nin ‘doğal müttefik’ olabileceğini dile getirmişti.