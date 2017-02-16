Esad, Trump’a ‘ısındı’: ‘Vize kısıtlaması’ Suriye halkına değil, teröristlere yönelik

Seçilmesinden bu yana ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik ‘sıcak’ açıklamalar yapan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD’nin uyguladığı ‘vize kısıtlaması’nın Suriye halkına yönelik olmadığını söyledi.

Fransız radyo ve televizyonlara konuşan Esad, Suriye vatandaşlarının ABD’ye girişini engellemeye yönelik çabaların Suriye halkına yönelik olmadığını dile getirdi.

Esad, “Bazı göçmenleri Batı’ya sızdırabilecek teröristlere karşı bir uygulama bu. Zaten sızdılar da. Avrupa’ya, bilhassa Almanya’ya sızdılar” diye konuştu.

Trump ile Esad arasında ‘paslaşmalar’

Trump, daha önce Suriye’de ‘muhalif’ diye anılan gruplara yönelik ABD desteğini kesebileceğini ifade etmiş, geçen gün de Twitter hesabından “Radikal İslamcı terörizm tehdidi gerçekten var. Avrupa’da ve Ortadoğu’da olanlara bir bakın. Mahkemeler hızla harekete geçmeli” demişti.

Trump, Esad’ın ‘kötü,’ onu devirmeye çalışan ‘isyancılar’ınsa daha kötü olduğunu söylemişti.

Esad ise, ABD ve Suriye’nin ‘doğal müttefik’ olabileceğini dile getirmişti.

Esad, son açıklamasında Trump’ın IŞİD’e karşı mücadelesinden ‘ümitli’ olduğunu söylemişti.

Ne olmuştu?

BD Başkanı Donald Trump söz konusu kararnameyi iki hafta önce imzalamıştı. İran, Somali, Sudan, Irak, Libya, Suriye ve Yemen vatandaşlarına yönelik kararın yürürlüğe girmesiyle beraber ülke çapındaki uluslararası havaalanlarında protesto gösterileri düzenlenmişti.

New York’ta bir mahkeme Trump’ın kararnamesini askıya almış, bölge yargıcı James Robart da söz konusu kararnamenin yürütmesinin durdurulmasına hükmetmişti.

Yargıca ‘sözde’ yakıştırması yapan Trump, “Özünde ülkemizde yasalara itaatin sağlanmasını engelleyen bu sözde yargıcın kanaati saçmadır ve üst mahkemede bozulacaktır!” demişti.

Son olarak ABD’de federal bir temyiz mahkemesi, kararnamenin iptalini onaylamıştı.