Esad, Rus silahlarına övgüler düzdü: 1970’lerin füzeleriyle püskürttük

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Suriye ordu tesislerine yönelik saldırısının ardından kendisini ziyaret eden Rus milletvekillerine “Saldırıyı 1970’li yıllarda üretilen füzelerle püskürttük. Kimin silahının geri kaldığını görüyoruz” dedi.

Rusya’nın açıklamasında ABD, İngiltere ve Fransa’nın cumartesi sabaha karşı yaptığı saldırıda fırlattığı 103 füzeden 71’ini Suriye hava savunma sisteminin düşürdüğü 32 füzenin hedefi vurduğu bildirilmişti. Füzelere karşı konurken Rus yapımı S-125 ve S-200 hava savunma sistemlerinin kullanıldığı, daha ileri olan S-300 ve S-400 sistemlerinin devreye sokulmadığı bilgisi de verilmişti.

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Pentagon açıklamasında ise tahrip edilmiş bazı tesislerin görüntülerine yer verilirken, rakam açıklanmamıştı.

Şam’ı ziyaret eden Rus milletvekilleri heyetini kabul etti.

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Sputnik’in haberine göre, heyete başkanlık eden Rus milletvekili Dmitriy Sablin Esad’ın şu sözlerini basına aktardı: “Dün ABD’nin saldırganlığını gördük. Bu saldırganlığı, 1970’li yıllarda üretilen füzelerle püskürtmeyi başardık. 1990’lı yıllardan başlayarak Amerikan filmlerinde, Rus yapımı silahlar ‘geri kalmış’ gibi gösteriliyor. Bugün, kimin silahının geri kalmış olduğunu görüyoruz. Altyapının yeniden inşası çok önemli bir konu. Maliyeti en az 400 milyar dolar olacak. Bunun için 10 ila 15 yıla ihtiyaç var”.

Heyetteki milletvekillerinden Sergey Jeleznyak da Esad’ın, ABD, İngiltere ve Fransa’nın füze saldırısını püskürtmede kullanılan Sovyet yapımı silahlardan övgüyle bahsettiğini aktardı.

Suriye liderinin ayrıca başta petrol ve doğalgaz üretimi olmak üzere Batı şirketlerini beklemediklerini açıkladığı belirtildi. Esad’ın, “Bunu daha önce Soçi’de Putin’le görüşmede de söyledim. Burada Rus şirketlerin çalışmasını istiyoruz, onların hızlı ilerlemesine güveniyoruz. Rus şirketlere tüm ayrıcalıklar tanınacak” ifadeleri kullandığı bildirildi.

Batı’nın eylemlerine rağmen Suriye’nin gelişimini sürdüreceğini dile getiren Esad’ın, “İşbirliğimiz, Batı’nın saldırgan politikasına karşı durmalı” dediği aktarıldı.