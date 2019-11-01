Esad: Kuzeydoğu Suriye’nin devlet otoritesine dönmesi gerekiyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD birliklerinin aniden çekilmesinden sonra hükümetinin nihai hedefinin ‘Suriye’nin kuzeydoğusunda Kürtlerin kontrolündeki bölgeler üzerindeki devlet otoritesini yeniden tesis etmek olduğunu’ söyledi.

Fotoğraf: reuters

Esad, devlet televizyonunda yayınlanan söyleşisinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan YPG’yi bölgeden çıkarması üzerinde vardıkları mutabakatın Şam’ın amacına ulaşmasına yardımcı olacak ‘olumlu’ bir adım olduğunu söyledi.

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Rusya ve İran’ın desteğiyle sekiz yıldan uzun süren iç savaşta Şam’da iktidarda olan Esad, “(Bu mutabakat) Her şeyi başaramayabilir … Bu bölgeyi yakın gelecekte özgürleştirmenin yolunu açmasını umuyoruz” dedi.

22 Ekim tarihli Soçi mutabakatı, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’yla girdiği yerleri muhafaza etmesini, YPG’nin bu alanın 30 kilometre dışına çıkarılmasını öngörüyor. Türkiye’nin harekat bölgesi dışında ise 10 kilometrelik alan derinliğinde, ‘Kamışlı hariç’ Türkiye ve Rusya ortak devriye yürütecek; YPG, Menbiç ve Tel Rıfat’tan ‘silahlarıyla birlikte’ tamamen çıkarılacak.