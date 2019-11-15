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Yaramazlara biraz batar!

Esad: Kürtler ‘Orduya katılın’ teklifimizi reddetti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, YPG’yi Suriye ordusuna kabul etmeye hazır olduklarını, ancak ret cevabı aldıklarını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Sputnik ve Rossiya 24’e demeç veren Beşar Esad, 22 Ekim’de Rusya ile Türkiye arasında mutabakat yapılmasının ardından Suriye Savunma Bakanlığı’nın YPG üyelerini ordu saflarına katmaya hazır olduğunu resmen açıkladığını hatırlattı.

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‘Kürtlerin silahları ellerinde tutma niyetinde olduğunu’ söyleyen Esad, “Ancak resmi olduğunu düşündüğümüz yanıta göre Kürt güçler, şu anda Suriye ordusuna katılmaya hazır değil” dedi.

Suriye lideri şöyle devam etti: “Şu anda Suriye-Rusya işbirliği kapsamında, Kürt güçlerin orduya katılmasının ve Türk işgalcilere karşı ortak mücadelenin bu unsurların eylemleri nedeniyle kaybedilen Suriye’nin kuzeyindeki toprakları geri almak için doğru tutum olacağı konusunda Kürt güçleri ikna etmeye çalışıyoruz.” 

Esad, Rus-Türk mutabakatının tamamen uygulanması için Rusya’yla işbirliği yaptıklarını, mutabakat uygulamaya koyulduktan sonra Türklere kesinlikle “Haydi, güçlerinizi çekin” diyeceklerini ifade etti.

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‘Federasyondan sadece Araplar bahsedebilir’

Suriye lideri, ülkenin kuzeyinde federasyon kurulmasından ancak Arapların söz edebileceğini, zira bu bölgelerde Kürt çoğunluğun bulunmadığını söyledi.

Kürtlerin çoğunun Suriye’de on yıllardır sorunsuz bir şekilde yaşadığını savunan Esad şöyle konuştu: “Ayrılıkçı fikirler, bazı siyasi anlamda radikal gruplarda görülüyor. Bu fikirlerden bazıları Kürtlerin yönetiminde federasyon ve özerklik kurulmasıyla ilişkili. Daha önce söylediğim gibi, Suriye’nin kuzeydoğusu bir Arap bölgesi. Eğer birileri federasyon kurma hakkında konuşuyorsa, bunlar Araplardır zira onlar o bölgede çoğunluk durumunda, bu aşikâr.”

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