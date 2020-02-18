Diken

Yaramazlara biraz batar!

Esad: Halep ve İdlib’deki savaş, Suriye’yi kurtarma savaşı olarak devam edecek

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İdlib ve Halep’teki son kazanımların, kendisini iktidardan devirmeye çalışan dokuz yıllık isyanın nihai yenilgisinin başlangıcı niteliğinde olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Suriye hükümetine bağlı kuvvetler, dün Türkiye ile Rusya arasında yapılacak görüşmeler öncesinde Halep şehrinin batı kesiminde Türkiye’nin desteklediği muhaliflerin elinde bulunan toprakların büyük bölümünü geri almış ve militan grupları ‘bulundukları yerde’ ortadan kaldırmak için saldırılarını sürdüreceklerinin mesajını vermişti.

Reklam

Suriye hükümetine bağlı güçler son dönemde Rusya’nın da desteğiyle, muhaliflerin son kalesi konumundaki İdlib kentinde de büyük ilerleme kaydetmiş, burada Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birliklerle karşı karşıya gelmişti.

Suriye devlet televizyonuna konuşan Esad, çatışmanın henüz bitmediğini söyleyerek şunları söyledi: “[İdlib ve Halep’i] kurtarmanın, savaşın, bütün komploların ve terörün bittiği anlamına gelmediğinin farkındayız, ancak nihayetinde hataları yüzlerine vurulacak.”

Suriye devlet başkanı şöyle devam etti: “Bu, muhaliflerin tamamen yenilgiye uğratılması için bir başlangıç. Er ya da geç yenilecekler. Halep ve İdlib’i kurtarma savaşı, tüm Suriye topraklarını kurtarma savaşı olarak devam edecek.”

Reklam

Lavrov: İdlib’in anahtarı ılımlı muhaliflerin teröristlerden ayrılması

SON HABERLER

Aşk en büyük devrimdir!

Tam da sevgililer günü üzeri ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun hayatını anlatan ‘Frida’ filmini bir film okuması eşliğinde izledik.

Merkez Bankası’ndan alınan kar payıyla bütçe ocakta fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayında bütçe fazlasının yüzde 322.4 artışla 21.5 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. Bu rakam, büyük ölçüde Merkez Bankası’nda (MB) ocak ayında bütçeye aktarılan yaklaşık 40 milyar lira tutarındaki kar payı sayesinde oluştu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...