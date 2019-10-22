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Yaramazlara biraz batar!

Esad, Erdoğan’a ‘hırsız’ dedi: Şimdi de toprağımızı çalıyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘hırsız’ dedi.

Suriye lideri, muhalif örgütlerin kontrolündeki İdlib’de ordu birliklerini ziyaret etti.

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Euronews’ün haberine göre Esad, savaş esnasında kaybedilen tüm bölgelerin geri alınacağı vaadinde bulunurken şöyle konuştu: “Biz bunu uzun zamandır biliyoruz. Şimdi de söylüyorum. Erdoğan bir hırsız. Fabrikalarımızı çaldı, buğdayımızı çaldı, IŞİD ile ortaklık yaparak petrolümüzü çaldı. Şimdi de toprağımızı çalıyor.”

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