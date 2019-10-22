Esad, Erdoğan’a ‘hırsız’ dedi: Şimdi de toprağımızı çalıyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘hırsız’ dedi.
Suriye lideri, muhalif örgütlerin kontrolündeki İdlib’de ordu birliklerini ziyaret etti.
Euronews’ün haberine göre Esad, savaş esnasında kaybedilen tüm bölgelerin geri alınacağı vaadinde bulunurken şöyle konuştu: “Biz bunu uzun zamandır biliyoruz. Şimdi de söylüyorum. Erdoğan bir hırsız. Fabrikalarımızı çaldı, buğdayımızı çaldı, IŞİD ile ortaklık yaparak petrolümüzü çaldı. Şimdi de toprağımızı çalıyor.”