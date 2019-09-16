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Yaramazlara biraz batar!

Esad asker kaçaklarına af çıkardı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bazı suçların cezasını hafifleten ve üç ile altı ay arasında teslim olmaları şartıyla asker kaçaklarını bağışlayan bir af çıkardı.

Fotoğraf: Reuters

Karar, 14 Eylül öncesinde işlenen suçları kapsıyor ve ölüm cezasını, ömür boyu ağır cezaya ve ömür boyu hapis cezasını 20 yıla düşürüyor. Asker kaçaklarının, aftan yararlanmak için üç ay içerisinde teslim olması gerekiyor. Yurt dışındaki asker kaçaklarının aftan yararlanmak için ise altı ayı var.

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Af, devletle savaşmak için silahlanan, Suriye’ye karşı yabancı uluslarla birlik olan ya da Şam’ın terörist olarak gördüğü muhaliflere katılan Suriyelileri kapsamıyor. Uyuşturucu ve silah kaçakçıları da aftan yararlanamayacaklar arasında.

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