Esad: Afrin harekatı terörü destekleme politikasının parçası

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Afrin’e yönelik harekatın Türkiye’nin terör örgütlerini destekleyen politikalarından ayrı tutulamayacağını söyledi.
Suriye resmi haber ajansı SANA, Esad’ın İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi’nden heyetle Şam’da yaptığı toplantıda söylediklerini aktardı.
Esad, toplantıda “Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği sert saldırı, Türk yönetiminin Suriye krizinin ilk gününden bu yana izlediği ve temelde terörü ve terör örgütlerini desteklemek üzerine inşa edilen politikasından ayrı tutulamaz” diye konuştu.