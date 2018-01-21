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Yaramazlara biraz batar!

Esad: Afrin harekatı terörü destekleme politikasının parçası

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Afrin’e yönelik harekatın Türkiye’nin terör örgütlerini destekleyen politikalarından ayrı tutulamayacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Suriye resmi haber ajansı SANA, Esad’ın İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi’nden heyetle Şam’da yaptığı toplantıda söylediklerini aktardı.

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Esad, toplantıda “Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği sert saldırı, Türk yönetiminin Suriye krizinin ilk gününden bu yana izlediği ve temelde terörü ve terör örgütlerini desteklemek üzerine inşa edilen politikasından ayrı tutulamaz” diye konuştu.

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