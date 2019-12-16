Esad: ABD Suriye’nin doğusundaki petrolü çalıp Türkiye’ye satıyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Fırat’ın doğusundaki petrolün ABD tarafından çalınarak Türkiye’ye satıldığını öne sürdü: “Türk rejimi, önce Nusra, sonra IŞİD ve bugün de ABD ile bölgenin petrolünün satışı konusunda doğrudan bir rol oynuyor.”

Fotoğraf: Reuters

Çin’in Phoenix televizyonuna konuşan Esad, Amerikalılardan ve IŞİD’den önce, söz konusu petrol kuyularının Nusra Cephesi tarafından kullanıldığını belirterek şunları söyledi: “Nusra, petrolü çalıp doğrudan Türkiye üzerinden sattılar. Şimdi de ABD bölgedeki petrolü çalıp Türkiye’ye satıyor. Türk rejimi, önce Nusra, sonra IŞİD ve bugün de ABD ile bölgenin petrolünün satışı konusunda doğrudan bir rol oynuyor.”

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Esad, Suriye’de ABD için çalışan özel savaş şirketlerinin de bulunduğunu belirterek şöyle devam etti: “ABD yalnızca birkaç yüz asker bulunduğunu söyleyerek savaş karşıtı insanlara sesleniyor. Çünkü kastettikleri şey yalnızca ABD askerleri, ABD için savaşan herkes değil. ABD rejimi, Blackwater gibi özel savaş şirketleriyle bölgedeki varlığını sürdürüyor. Bu yüzden, eğer Suriye’de yalnızca birkaç yüz ABD askeri kalmış olsa bile bu tür şirketler için çalışan ve Suriye’de savaşan binlerce, belki de on binlerce sivil bulunuyor. Bu yüzden gerçek rakamı bilmek zor, ancak kesinlikle binlercesi bulunuyor.”