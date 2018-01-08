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Yaramazlara biraz batar!

Eş zamanlı denetim: İstanbul sokaklarında 200 noktada 5 bin polisle kontrol

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İstanbul’da tüm ilçelerde eş zamanlı olarak ‘Yeditepe Huzur Denetimi’ gerçekleştirildi.

Fotoğraf: DHA

Polis ekipleri 200 noktada şüpheli araç, kişi ve mekânlarda arama yaptı.

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İl emniyet müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetime, ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme şube müdürlüğü, foto-film şube müdürlüğü ve havacılık şube müdürlüğü personeli katıldı.

Denetimde toplamda 5 bin polis görev aldı. Şüpheli görülerek durdurulan araçta bulunanlara GBT yapıldı. Polis helikopteri ise denetim noktalarını havadan kontrol etti.

Fatih’teki denetimlerde taksiden indirilerek aranan yabancı uyruklu bir kişinin üzerinde uyuşturucu buldu, iki şüpheli gözaltına alındı.

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