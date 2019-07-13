Eş Şebab Somali’de otele saldırdı: Yedi kişi öldü

Somali’nin liman kenti Kismayo’da, siyasetçiler ve aşiret liderlerinin yerel seçimle ilgili toplantı yaptıkları bir otele yönelik saldırı düzenlendi. Aralarında hem Kanada hem de Somali vatandaşı olan Hodan Nalayeh’in de bulunduğu yedi kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

BBC’deki habere göre önce, içinde intihar bombacısı olan bir araç ‘Asasey’ adlı otele daldı. Sonra da silahlı adamlar etrafı taradı. Saldırıyı Eş Şebab üstlendi.

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Nalayeh’le birlikte kocası Ferit Nalahey de hayatını kaybetti.

AFP’ye göre ise eski bir milletvekili ve eski bir eyalet bakanı saldırıda hayatını kaybedenler arasında yer alıyor.

Yerel basın, Eş Şebab’ın 2012’de, ‘Kismayo’dan uzaklaştırıldığını’ saldırının İslamcı örgütün bölgede yeniden etkin olmaya başladığı konusunda endişe yarattığını yazdı.

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Başta başkent Mogadişu olmak üzere ülkenin başka bölgeleri sık sık bu tür saldırıların hedefi oluyor.