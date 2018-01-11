Eş durumundan jet gibi terfi: Valinin eşi 24 saatte müdür oldu

Çankarı Valisi Hamdi Bilge Aktaş’ın, eş durumundan kendi görev bölgesine tayin olan öğretmen eşi Sevil Aktaş’ı görevlendirildiği okuldan 24 saat sonra Milli Eğitim müdür yardımcısı olarak ataması tartışma yarattı.

Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre Aktaş haziran ayında Mersin ili Akdeniz ilçesi kaymakamlığından Çankırı valiliğine atandı. Aktaş’ın Akdeniz ilçesinde Milli Eğiti şube müdürlüğünde görev yapan eşi Seval Aktaş, eş durumu tayiniyle Çankırı Kızılırmak Ortaokulu’na geldi. Birkaç gün içinde ikinci kez il dışı tayin hakkı çıkması üzerine Aktaş yeniden başvurdu. Aktaş’ın tayini bu kez Çankırı’da Mareşal Çakmak Ortaokulu’na çıktı.

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Aktaş kısa bir süre sonra görevlendirmeyle Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulu’na müdür oldu. Aktaş, burada bir gün çalıştıktan sonra eylülde Çankırı Milli Eğitim müdür yardımcılığı görevine atandı.

Aktaş, atamayla ilgili olarak şunları söyledi: “Çankırı’ya geldiğimizde bir okula görevlendirmeyle ataması yapıldı. Vali eşi olduğu için okulda görev yapması doğru değil diye düşündüm. Meslektaşları ve çalışanlar ‘vali eşi geldi’ düşüncesiyle tedirgin oldular. Eşim akşam eve geldiğinde tedirginliği anlattı. Devam etmek istemesine rağmen, ‘Sakın orada devam etme. Seni oradan alacağım’ dedim. Okuldaki ahengi bozar diye endişe ettim ve hızlı bir karar verdik. Eşime haksızlık yapıyorlar.”

25 yıl emek verdim

Seval Aktaş ise şöyle konuştu: “Çocuklarla iç içe olmak istediğim için o okulu istemiştim ancak arkadaşlarımın tedirginliği beni yordu. Bir gün kalıp çalışamadığım için o okulu şimdi kendime kardeş okul yaptım. 25 yıldır bu işe emek verdim. MEB’in her kademesinde çalıştım, idarecilik yaptım. Yeterli ve donanımlı bir insanım. Bu görevi hak edecek bir insanım. Hiçbir zaman eşimin makamını kullanmadım.”