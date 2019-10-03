Eş bulmadı diye arkadaşını öldürmüştü: Cezası bozulup müebbete çevrildi

Bursa’da kendisine eş bulması için para verdiği arkadaşını sözünü yerine getirmedi diye bıçaklayarak öldürüp cesedi parçalara ayırdığı için verilen 18 yıl hapse cezası Yargıtay tarafından bozuldu; yeniden hakim karşısına çıkan sanığın cezası müebbet hapse çevrildi.

Fotoğraf: DHA

İnşaat işçisi Hüseyin Altı’dan haber alamayan yakınları, 26 Mart 2016 tarihinde Bursa savcılığına giderek kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan soruşturma kapsamında polis, Altı’nın, en son arkadaşı Akif Tamtürk ile görüştüğü belirlenmişti. Gözaltına alınan Tamtürk çapraz sorgusunda, ‘Altı’yı kendisine 44 bin lira karşılığında evlenecek kadın bulma vaadiyle kandırdığı için bıçaklayarak öldürdüğünü’ itiraf etti. Cesedi parçalara ayırdığını da anlatan Tamtürk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İnşaat işçisi Hüseyin Altı’yı ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Akif Tamtürk, savunmasında “Hüseyin Altı’yı öldürmedim, nüfus kayıtlarında halen yaşadığı görülüyor. Poliste, savcılıkta ve mahkemede ilk ifadeleri korktuğumdan dolayı verdim. Adliyeye çıkarken polis, ‘Bizim dediğimiz şekilde ifade vermezsen ayaklarına sıkacağız’ dedi” diye konuştu. Mahkeme tutuklu sanığı tahrik indirimi uygulayarak, 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Dosyanın gönderildiği Yargıtay ise, kararı, tahrik indirimi uygulanmadan ceza verilmesi gerektiğini bildirerek, bozdu. Bozma kararı üzerine Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıkan Akif Tamtürk, eski savunmalarını tekrarlayarak, cinayeti işlemediğini öne sürdü. Mahkeme, Tamtürk’e müebbet hapis cezası verdi. Cezada tahrik indirimi uygulanmadı.