Erzurumspor bir yıl aradan sonra tekrar Süper Lig’de

TFF 1. Lig’in son haftasında Cesar Grup Ümraniyespor’u 4-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hatayspor’un ardından Süper Lig’e direkt yükselen ikinci takım oldu.
Gösterdiği bu başarı ile bir yıl ara verdiği Süper Lig’e tarihinde ikinci kez yükselen Mehmet Özdilek yönetimindeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da taraftarlar büyük bir coşku yaşadı.
Galatasaray, Twitter hesabında, “TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u başarısından dolayı tebrik ederiz” paylaşımıyla Erzurumspor’u kutladı.
Fenerbahçe de, “Süper Lig’e hoş geldiniz Büyükşehir Belediye Erzurumspor” ifadelerine yer verdi.