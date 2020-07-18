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Yaramazlara biraz batar!

Erzurumspor bir yıl aradan sonra tekrar Süper Lig’de

TFF 1. Lig’in son haftasında Cesar Grup Ümraniyespor’u 4-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hatayspor’un ardından Süper Lig’e direkt yükselen ikinci takım oldu.

Fotoğraf: DHA

Gösterdiği bu başarı ile bir yıl ara verdiği Süper Lig’e tarihinde ikinci kez yükselen Mehmet Özdilek yönetimindeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da taraftarlar büyük bir coşku yaşadı.

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Galatasaray, Twitter hesabında, “TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u başarısından dolayı tebrik ederiz” paylaşımıyla Erzurumspor’u kutladı.

Fenerbahçe de, “Süper Lig’e hoş geldiniz Büyükşehir Belediye Erzurumspor” ifadelerine yer verdi.

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