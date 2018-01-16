Erzurum’daki Rus kilisesi bu yıl da restore edilmeyecek

Erzurum’un Oltu ilçesinde bulunan Rus kilisesinin bu yıl da restore edilmeyeceği açıklandı.

Osmanlı-Rus savaşı sonrasında Ruslar tarafından yaptırılan Oltu Kilisesi, yıllarca kaderine terk edildi. Hava koşulları, çıkan yangınlar ve bakımsızlık sebebiyle tahrip olan kilisenin iç duvarlarının yanısıra tavan ve zemininde de hasar meydana geldi. Duvarlarının üzerinde ot ve çalılar çıkan kilisenin giriş kapısı üzerinde de bir çam ağacı büyümeye başladı.

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Kilisenin restore edilmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Oltu Kaymakamı Şenol Turan, “Rus kilisesi ilçede bir an önce restore edilmeyi ve sosyokültürel hayatımıza katılmayı bekleyen tarihi eserimiz. Projesi 2017 yılı içerisinde tamamlandı. Kalkınma Bakanlığı’nın cazibe merkezleri programına sunduk” dedi.

Yaklaşık bir ay önce olumsuz yanıt aldıklarını ve ellerindeki projeyi Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na da sunacaklarını belirten Turan, “Olmazsa Japon büyükelçiliği bu tarz projeleri finanse ediyor, onlara da sunacağız. Bu finansmanı bulacağız ve bir şekilde restore edeceğiz. Restorasyondan sonra orası kütüphane olacak” dedi.