İlk uygulama: Erzurum’da sokağa çıkan yaşlılara 3 bin 150 lira ceza ve suç duyurusu

Erzurum’da sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılara para cezası verilecek, suç duyurusunda bulunulacak.

Fotoğraf: Reuters

İçişleri Bakanlığı’nın corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla yayınladığı genelgesiyle, 65 yaş üstü ve genelgede belirtilen kronik rahatsızlıkları bulunanların 22 Mart itibariyle sokağa çıkması yasaklanmıştı.

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Yasağa uymayanlara hangi suçtan ceza verileceği kesinlik kazanmazken, Erzurum Valisi Ali Arslantaş, kentte uygulanacak cezalara dair bilgi verdi.

Vali, Twitter’dan şunları yazdı: “65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz için sokağa çıkma yasağı getirildi. İhtiyaç durumunda ALO 112-155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaktır. Yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza, TCK 195’e göre suç duyurusunda bulunulacaktır. ALO 112-155-156 numaralarını arayamayacak durumdaki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın komşuları ile mahalle ve köy muhtarlarımızın da arayabileceğinin bilinmesi çok önemlidir.”