Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erzurum’da sandık yolunda kavga: İYİ Parti ilçe başkanı hayatını kaybetti

 

Erzurum’un Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi’nde oy vermeye giden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz hayatını kaybetti, bir vatandaş da yaralandı.

Diken’e konuşan İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, daha önce de aralarında husumet bulunan iki ailenin oy vermeye giderken karşılaştığını, aileler arasında başlayan laf dalaşının silahlı çatışmaya dönüştüğünü aktardı.

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Mehmet Sıddık Durmaz

Erzurum valiliğinden de bilgi aldığını ifade eden parti sözcüsü, İYİ Parti’li Durmaz’ın hayatını kaybettiğini doğruladı. Çıray yaralı vatandaşın kimliğiyle ilgili bir bilgisi olmadığını dile getirdi.

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