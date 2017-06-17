Erzurum’da PKK’lılarla çatışma: Bir uzman çavuş hayatını kaybetti

Erzurum’da PKK’lılarla çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti.
Şenkaya ilçesinde süren ‘Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19 operasyonu’nda sabah saatlerinde Çamlıalan kırsalında PKK’lılarla çatışma çıktı.
Çatışmada yaralanan 23 yaşındaki uzman çavuş Yakup Yılmaz, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Jandarma özel harekat şubesinde görevli Yılmaz, hastanede hayatını kaybetti. Askerin cenazesi askeri uçakla memleketi Sakarya’ya gönderilecek.