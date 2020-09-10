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Yaramazlara biraz batar!

Erzurum’da karantinada olması gerekirken Erzincan’da çay ocağında çalışan kişiye ceza kesildi

Erzurum’da Covid-19 testi pozitif çıkınca karantinaya alınan bir kişinin Erzincan’daki bir çay ocağında çalıştığı tespit edildi.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre Erzincan polisi, market, spor salonu, cami, kuaför, nikah töreni, çay bahçesi ve pazar yeri gibi toplu yaşam alanlarının aralarında bulunduğu birçok yerde denetim yaptı.

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Denetimlerde, karantina kuralını ihlal eden altı kişiye, toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi.

Cezai işlem uygulananlardan S.E.’nin, Erzurum’da testi pozitif çıktığı için karantinada olması gerekirken Erzincan’da bir çay ocağında çalışırken bulunduğu açıklandı.

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