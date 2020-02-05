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Yaramazlara biraz batar!

Erzurum’da halk otobüsü devrildi: Bir ölü, 22 yaralı

Erzurum’da buzlanma yaşanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsü devrilerek yan yattı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 22 kişi yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

Erzurum-Pasinler yolunun Hamamderesi mevkisinde saat 08:00 sıralarında meydana gelen kazada, Horasan ilçesinden Erzurum’a yolcu taşıyan R.T.’nin kullandığı 25 BB 153 plakalı halk otobüsü, buzlanma meydana gelen yolda kontrolden çıkıp yan yattı.

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Kazada, 28 yaşındaki yolcu Süleyman Boyacı yaşamını yitirirken, 22 kişi de yaralandı.

Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastanelere götürürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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