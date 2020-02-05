Erzurum’da halk otobüsü devrildi: Bir ölü, 22 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin’de iki okul ve bir camiye düzenlenen füze saldırısında, bir öğrencinin öldüğünü, yedi öğrencinin ise yaralandığını açıkladı. Bakanlık, saldırının ‘PKK/YPG’li teröristler’ tarafından yapıldığını belirtti.