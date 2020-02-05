Erzurum’da halk otobüsü devrildi: Bir ölü, 22 yaralı

Erzurum’da buzlanma yaşanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsü devrilerek yan yattı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 22 kişi yaralandı.
Erzurum-Pasinler yolunun Hamamderesi mevkisinde saat 08:00 sıralarında meydana gelen kazada, Horasan ilçesinden Erzurum’a yolcu taşıyan R.T.’nin kullandığı 25 BB 153 plakalı halk otobüsü, buzlanma meydana gelen yolda kontrolden çıkıp yan yattı.
Kazada, 28 yaşındaki yolcu Süleyman Boyacı yaşamını yitirirken, 22 kişi de yaralandı.
Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastanelere götürürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.