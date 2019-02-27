Erzurum’da dört erkek çocuğu istismar eden adama 38 yıl dokuz ay hapis

Erzurum’da dört erkek çocuğa istismarda bulunmakla suçlanan sanığa indirim uygulanmadan 38 yıl dokuz ay hapis cezası verildi.

İspir ilçesinde bir baba, 11 yaşındaki oğlu Y.B.’nin tanımadığı bir erkekle telefonda görüşüp sosyal medyada yazıştığını, bunu da kendisinden sakladığını belirterek polise gitti.

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Polis, 53 yaşındaki şüpheli Oktay Ş.’nin çocuğun ağabeyi 14 yaşındaki Y.B., 17 yaşındaki R.K., 11 yaşındaki F.T. ve aynı yaştaki M.A.Ç.’yle de aynı şekilde iletişimde olduğunu tespit etti.

Geçen yılın şubat ayında tutuklanıp Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan adam suçlamaları kabul etti.

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Tenha yerlere götürmüş

İddianamede, adamın çocukları Dap bölgesine götürdüğü belirtilerek şunları kaydetti: “Şüphelinin mağdur çocukları cinsel istismar maksadıyla tenha yerlere götürdüğü, tenha yerlerde istismar fiillerinde bulunduğu, çocukları ikna edebilmek için onlara yiyecek aldığı ve para verdiği belirlenmiştir.”

İddianamede çocukların da Oktay Ş.’nin kendilerini Dap bölgesine götürdüğünü ve cinsel istismarda bulunduğunu ifade ettikleri bildirildi.

Karar duruşmasında Oktay Ş., Y.B.’ye yönelik ‘cinsel taciz’ suçundan bir yıl altı ay, kardeşi Y.B.’ye karşı ‘çocuğun basit cinsel istismarı’ suçundan 11 yıl, F.T.’ye karşı ‘zincirleme şekilde çocuğun basit cinsel istismarı’ suçundan 13 yıl dokuz ay, R.K.’ye karşı da ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 12 yıl buçuk ay hapis cezası aldı.

M.A.Ç.’ye karşı istismar suçundan beraat ettirilen sanığın cezasında ‘iyi hal’ indirimi uygulanmadı.