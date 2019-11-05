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Yaramazlara biraz batar!

Erzurum’da cezaevi servisi minibüsle çarpıştı: Altı yaralı

Erzurum’da cezaevi personelini taşıyan servis minibüsüyle sebze yüklü minibüsün çarpıştığı kazada altı kişi yaraladı.

Fotoğraflar: DHA

Kaza saat 08:00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki DGM kavşağında meydana geldi. Sait Genişel yönetimindeki 25 FF 522 plakalı cezaevi personelini taşıyan servis minibüsü, Kenan Işık’ın kullandığı 81 FB 027 plakalı sebze yüklü minibüsle çarpıştı.

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Yan yatan servis minibüsü yaklaşık 60 metre sürüklenirken, altı personel yaralandı. Yaralılar tedavi için hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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