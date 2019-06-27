Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erzurum valisi kadınlar evlenmiyor diye çobanları ‘sürü yöneticisi’ yaptı

Erzurum Valisi Okay Memiş’in tarım sektöründeki kadın istihdamına yönelik bir etkinlikte “Hayvancılıkla uğraşıyor diye kadınlarımız çobanla evlenmiyor. Bu nedenle ismini değiştirip ‘sürü yöneticisi’ koyduk” demesi kadınları güldürdü.

Fotoğraf: DHA (Ataması yapılmayınca çoban olan 37 yaşındaki Aydınlı öğretmen Mutlu Altınöz)

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı’nda projeleriyle dereceye girenlere sertifikaları verildi.

Reklam

Programların tanıtımından sonra konuşan Vali Okay Memiş, kadınların çobanlık yapanlarla evlenmemesi meselesini şu sözlerle aktardı: “Hayvancılık ile uğraşıyor diye hanımefendiler bizim çiftçimizle evlenmiyor. Çoban diye evlenmiyorlar, bu nedenle adını değiştirip ‘sürü yöneticisi’ koyduk. Helal lokma kazanmak suç mu? Hekimler psikologlar hep şunu söylüyor: ‘Doğaya çıkın, toprakla uğraşın’. Eksiklikler varsa devlet olarak biz giderelim ama biz köylerdeki yaşamın devam etmesini istiyoruz. Yine gelip şehrin mekanlarından yararlanın ve tatilinizi yapın ama üretimden vazgeçmeyelim” dedi.

Vali Memiş’in sözleri törene katılan kadınları güldürdü. Vali Memiş, daha sonra dereceye giren kadın çiftçilere sertifikalarını verdi. Ödül töreni kadınların çalışmalarının afişlerinden oluşan serginin açılışıyla sona erdi.

SON HABERLER

THY mağduru anne: Çocuklarını uçağa bindirdi, dokuz saat haber alamadı

Refakatsiz çocuk taşıma yetki belgesi ile çocuklarını Berlin’den Adana’ya Türk Hava Yolları (THY) uçuşu ile gönderen anne, hava muhalefeti nedeniyle Adana’ya değil Gaziantep’e inen uçaktaki çocuklarından saatlerce haber alamadığını ve THY’yi bu ihmalinden dolayı dava edeceklerini söyledi.

Selvi’den AKP kulisi: Erdoğan ile Yazıcı arasında İmamoğlu gerginliği çıkmış

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ordu Havalimanı’nda yaşanan VİP olayıyla ilgili yargı kararının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önünü kesebileceği yönündeki değerlendirmesine itiraz ettiği, bunun üzerine ikili arasında gerginlik yaşandığı bildirildi.

HDP’li Oluç: Mektuptaki çağrı İstanbul seçimiyle izah edilemez

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç, Abdullah Öcalan’ın mektubunda yaptığı çağrıyı doğru okuduklarını söyleyerek, “Biz bu meseleye çok daha geniş bir perspektifle baktık. biz ilk gördüğümüz andan itibaren bunun seçimle ilgili olmadığını düşündük ve eş genel başkanlarımız da kısa sürede açıklama yaptılar” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...