Erzurum belediyesindeki ihale ve atama usülsüzlükleri Sayıştay raporunda

Sayıştay’ın hukuka aykırı ihale yaptığını belirlediği Erzurum büyükşehir belediyesi, 25 yaş şartı aranan bir göreve 45 yaşını doldurmuş bir kişiyi atamış.

BirGün’den Uğur Şahin’in haberine göre Erzurum büyükşehir belediyesinde hem ihale hem personel alımlarındaki hukuksuzluk Sayıştay’ın 2017 denetim raporlarıyla ortaya çıktı.

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Yönetmeliğe göre 25 yaş üst sınırı bulunan zabıta memurluğuna 45 yaşını doldurmuş bir personel atandı. Özel kalem müdürlüğü kadrosuna ‘açıktan’ atanan kişinin yine yönetmeliğe göre zorunlu sınava dahi girmediği belirlendi. Buna göre, ilgili kişi önce açıktan özel kalem müdürlüğüne, 16 gün sonra da zabıta memurluğuna atanmış.

Sayıştay, atamada yönetmeliğin şart koştuğu fiziksel kriterlerin dikkate alınmadığını vurgularken, belediyeden Sayıştay’a gönderilen yanıtta, atamanın ‘genel bir uygulama’ olduğu savunuldu.

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Sayıştay ise ‘Merkezi idarelerde böyle bir genel uygulamadan söz edilemez’ değerlendirmesinde bulundu.

Usulsüzlüğün kılıfı hizmeti geciktirmemek

Rapora göre bir diğer usülsüzlükse belediyeye bağlı gençlik ve spor şube müdürlüğünce yapılan ihalede saptandı.

Buna göre ‘Kış Spor Organizasyonları Hizmet Alımı’ ihalesinda yapılacak organizasyonlar, ‘kış sporları okulları’, ‘uluslararası buz tırmanış festivali’, ‘cirit turnuvası’, ‘atlı kızak ve naturel kızak turnuvası’ olarak belirlendi. Ancak ihaleye ‘fitness malzeme alımı’ dahil edilip tam 73 kalem mal alındı.

Sayıştay denetçileri, söz konusu malzemelerinin organizasyonla alakası olmadığına dikkat çekerek bu durumun yasalara aykırı olduğunu vurguladı.

Belediye Sayıştay’a verdiği yanıtta, fitness salonlarının hizmetini geciktirmemek için böyle bir alımın gerçekleştirildiğini ileri sürdü. Sayıştay ise, ‘Hukuka aykırı işlem yapılmasının kabulü mümkün değildir’ diye karşılık verdi.