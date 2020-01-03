Erzincan’da otobüs karda kayarak devrildi: 18 yaralı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yıllık enflasyonun yüzde 11.84 olarak açıklanmasına karşın yaşanan enflasyonun bunun çok üzerinde olduğunu belirterek, “Market raflarından yaşanan enflasyon ile TÜİK’in enflasyon rakamları birbirini tutmuyor” dedi.