Erzincan’da ölen torunu Emrah’ın adını verdiği binada üç canını daha kaybetti

Depremde, Bayraklı’da yıkılan Emrah Apartmanı’nın müteahhidi Hayati Uzun’un, 1992’deki Erzincan depreminde torunu Emrah Uzun’u kaybettikten sonra ilçeye yerleşip yaptırdığı binaya onun adını verdiği ortaya çıktı. Uzun, bu depremde de gelini ve iki torununu kaybetti.

Fotoğraf: AA

Torununu kaybettikten sonra Erzincan’dan taşınan Uzun ve ailesini deprem bu kez de İzmir’de buldu.

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Bayraklı’da yedi katlı Emrah Apartmanı’nı yaptırıp ailesiyle yeni bir hayata başlayan Hayati Uzun’un gelini Rabia Uzun ve iki torunu cuma günü Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde hayatını kaybetti. Oğlu Bora Uzun ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hayati Uzun’un başka bir yere taşındığı oğlu, gelini ve torunlarının apartmanda yaşamaya devam ettiği belirtildi.