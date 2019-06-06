Erzincan’da Binali Yıldırım ile vedalaşmak için tek sıraya girdiler

‘Cumhur ittifakı’nın AKP’li İstanbul adayı Binali Yıldırım, geceyi geçirdiği memleketi Erzincan’dan ayrılırken, hemşerileri kendisiyle vedalaşmak için havalimanının apronunda tek sıraya girdi.

Yıldırım, bir saat süren vedalaşmanın ardından Diyarbakır’a gitmek üzere kentten ayrıldı.

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Dün Sivas’taki programını tamamladıktan sonra memleketi Erzincan’a geçen Yıldırım, geceyi de burada geçirdi. Yıldırım, Diyarbakır programı için bugün öğlen saatlerinde Erzincan Havalimanı’na geldiğinde, kendisini bekleyen bir grup vatandaşla karşılaştı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AKP milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3’üncü Ordu Komutanı Orgeneral Serdar Savaş tarafından apron girişinde karşılanan Binali Yıldırım’ın, kendisini tek sıra halinde bekleyen vatandaşlarla tokalaşması bir saat sürdü.