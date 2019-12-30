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Erzincan’da 49 köy yolu kapandı, Konya’nın beş ilçesinde okullar tatil edildi

Erzincan’da kar nedeniyle 49 köy yolu ulaşıma kapandı. Konya’nın beş ilçesinde eğitime ara verildi.

Fotoğraflar: DHA

Erzincan’da iki gündür süren yoğun kar yağışı nedeniyle Kemah ilçesinde dört, Refahiye ilçesinde 45 olmak üzere toplam 49 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışma yürütüyor.

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Konya’da eğitime kar engeli

Konya’da, yoğun kar yağışı nedeniyle beş ilçede okullar, bir gün süreyle tatil edildi. Kentin Ahırlı, Bozkır, Güneysınır, Hadim ve Taşkent ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

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