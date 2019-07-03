Eruh’ta çatışma: Bir asker hayatını kaybetti

Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında taciz ateşi açan PKK’lılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.

Eruh’taki çatışmada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Yasin Baran. Fotoğraf: DHA

Eruh ilçesinin Akmeşe köyü kırsalında PKK’ya yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine, akşam saatlerinde bir grup PKK’lı taciz ateşi açtı. Güvenlik güçlerinin, karşılık vermesiyle çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti, bir asker de yaralandı. Yaralı asker Siirt Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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Operasyon bölgesine hava destekli takviye güvenlik görevlileri sevk edilirken, devam eden çatışmalarda ise bir PKK’lının yaralandığı belirtildi.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, hastanede yaralı askeri ziyaret etti. Vali Atik, doktorlardan askerin sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Siirt Valiliği ise yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “Siirt ili, Eruh İlçesi, Akmeşe köyü kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlarda, PKK’lı teröristlerle sıcak temas sağlanmış, PKK’lı 1 teröristin unsurlarımızca açılan ateşte yaralandığı tespit edilmiş, çıkan çatışmada 1 JÖH personelimiz şehit olmuş, 1 JÖH personelimiz de yaralanmıştır. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava desteği ile operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır, yaralı askerimize de acil şifalar dileriz.”

Hayatını kaybeden askerin, 25 yaşındaki Uzman Çavuş Yasin Baran olduğu açıklandı. Baran’ın hayatını kaybettiği haberi, Kırıkkale’de yaşayan ailesine ulaştırıldı.