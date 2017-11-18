Ertuğrul Öztürk: Dindar nesil projesi halkın akıl duvarına mı çarpıyor

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İmam hatip lisesi sayısı ile Anadolu lisesi sayısı arasında sadece bin okulluk fark kalmış. Yani liseleri imam hatipleştirme var hızıyla devam ediyor…

Bu yıl imam hatiplere giden öğrenci sayısında yüzde 4 azalma olmuş.

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Düz devlet liselerinin ve özellikle Anadolu liselerine giden öğrencilerin başarı oranı yükselirken, imam hatip okullarına giden çocukların başarı oranı düşüyor.

Bu rakamların anlamı açık.

‘Altın nesil’ projesinden sonra ‘dindar nesil’ projesi de halkın akıl duvarına çarpıyor.

Bunun anlamı da şu:

AKP’nin oy tabanını oluşturan ailelerin imam hatiplere giden çocukları ile normal okullara giden ailelerin çocukları arasındaki fark daha da açılıyor.