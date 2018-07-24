Ertuğrul Özkök: Yeni FETÖ kim olacak

Sayın Berat Albayrak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 54’ncü Maliye Bakanı…

Bu demek ki…

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– FETÖ’nün “devletin kılcal damarlarına sızma döneminde” 13 Maliye Bakanı…

– “Altın Vuruş, Kıyam, Huruç” döneminde 3 Maliye Bakanı görev yapmış.

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Şimdi sorum şu…

Böylesine dehşet bir örgüt hepimizin gözü önünde kuluçkaya yatar, “Işık Evleri”ni, “Altın neslini” yumurtlar, palazlanır, azmanlaşır, dev bir ticari canavar haline gelirken, bu dönemlerde görev alan 16 Maliye Bakanı ne yapmış…

Vergi idaresinin bir memuru merak edip, gidip “Kardeşim sen bu parayı nereden buluyorsun” demiş mi…

Deseydi, diyebilseydi bütün bunlar başımıza gelir miydi…

Gelelim başlıktaki soruya… Yeni FETÖ kim olacak… Tarikat fotoğraflarını, etrafında neredeyse ordu besleyen “âlem kabadayılarını” izleyin…

Ertuğrul Özkök’ün yazısı