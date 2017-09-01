Ertuğrul Özkök: Vatan Şaşmaz’ın görüntülerinin sızması Emniyet yetkililerini çok rahatsız etti

Görüntü, Vatan Şaşmaz’ın kapının hemen girişinde yüzüstü yatar halinden başlıyor.

Bir görevli Şaşmaz’ın cesedinin üzerine eğilmiş inceliyor.

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Bir polis yetkilisi “Erkeğin sırtında iki üç giriş var” diyor.

Bir başka ses saat 11.30 diyor.

Grup amiri olduğunu sandığım bir yetkili öteki iki görevliye “Çok fazla bozmadan yapmaya çalışalım” diyor.

Kamera daha sonra “müntehire”nin (intihar eden kadın demek) üzerine çevriliyor.

Yatağın hemen yanında bir çift askılı terlik görünüyor. Yani görüntüler tam anlamıyla bir “olay yeri inceleme çalışması”…

Bu görüntülerin sızmasının Emniyet yetkililerini de çok rahatsız ettiğini anladım.

Ertuğrul Özkök’ün yazısı