Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ertuğrul Özkök: Türkiye nüfusunun yüzde 4.5’i ‘deist’

– Vatandaşa sorulan soru şu:

“Kendinizi dini anlayış bakımından nasıl tanımlarsınız?”

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– Cevaplar şöyle:

– Yüzde 89.5: “Allah’ın varlığına ve birliğine inanıyorum.”

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– Yüzde 4.5: “Bir yaratıcı olduğunu düşünüyorum ama dinlere inanmıyorum.”

– Yüzde 2.7: “Bir yaratıcı olup olmadığından emin değilim.”

– Yüzde 1.7: “Bir yaratıcı olduğunu düşünmüyorum.”

– Yüzde 1.7: “Cevap yok.”

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Bunun anlamı şu:

– BİR: Türkiye artık yüzde 99’u Müslüman olan bir ülke değil.

– İKİ: Türkiye, nüfusunun yüzde 89.5’i “Müslüman”, yüzde 4.5’i “deist”, yüzde 2.7’si “Tanrı’nın varlığından şüphe eden”, yüzde 1.7’si “ateist” bir ülke…

Ertuğrul Özkök’ün yazısı

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