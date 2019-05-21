Ertuğrul Özkök: Türkiye nüfusunun yüzde 4.5’i ‘deist’

– Vatandaşa sorulan soru şu:
“Kendinizi dini anlayış bakımından nasıl tanımlarsınız?”
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– Cevaplar şöyle:
– Yüzde 89.5: “Allah’ın varlığına ve birliğine inanıyorum.”
– Yüzde 4.5: “Bir yaratıcı olduğunu düşünüyorum ama dinlere inanmıyorum.”
– Yüzde 2.7: “Bir yaratıcı olup olmadığından emin değilim.”
– Yüzde 1.7: “Bir yaratıcı olduğunu düşünmüyorum.”
– Yüzde 1.7: “Cevap yok.”
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Bunun anlamı şu:
– BİR: Türkiye artık yüzde 99’u Müslüman olan bir ülke değil.
– İKİ: Türkiye, nüfusunun yüzde 89.5’i “Müslüman”, yüzde 4.5’i “deist”, yüzde 2.7’si “Tanrı’nın varlığından şüphe eden”, yüzde 1.7’si “ateist” bir ülke…