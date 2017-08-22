Ertuğrul Özkök: Şeytan Rıdvan kardeşim haddini fena aştın

Pazar günü Kelebek’te Rıdvan Dilmen mülakatını okuyorum…

Her üç cümlede bir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığını vurguluyor…

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(…) bir lafı var ki orada “Hoop bir dakika” diyeceğim…

Cumhurbaşkanı’nı övüyor övüyor sonra da diyor ki…

“Özellikle Bodrum tarafına giderken bu röportajı uçakta okuyanlar beni çok eleştirecek…”

Şeytan Rıdvan kardeşim… İşte burada dur bakalım bir dakika…

Çünkü haddini fena aştın…

Bak kardeşim yetti artık bu toplumun koskoca bir bölümünü küçümseme ukalalığı, bu çoğunluk kibri ve bu şımarıklık…

Yani diyeceğim, sen de artık şu egona biraz iğne soksan iyi olacak…

Ertuğrul Özkök’ün yazısı