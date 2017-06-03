Ertuğrul Özkök: Sen öyle san san san…

Ahmet Hakan dün Mehmet Barlas’ın Cumhurbaşkanı’nı, benim de Kılıçdaroğlu’nu eleştirmememi almış ve bizim üzerimizden kendi pozisyonunu şöyle tarif etmiş:

“Benim durumum ise galiba şöyle: Taktik maktik yok… Bam bam bam…”

Zeki davranmış ve “Galiba” diyerek, yazdığından kendinin de pek emin olmadığını kabul etmiş.

Yani bu cümleden “Ben Cumhurbaşkanı’nı da dan dan dan eleştiririm” diye bir mana çıkmıyor.

Akıllı çocuk…

Yoksa benim o malum dan dan dan Kılıçdaroğlu eleştirisini hatırlatacağımı çok iyi biliyor.

Hani bir hatasından dolayı ona “Cahil” deyip de, çok üst düzey bir AKP’linin çok daha ağır hataları karşısında, dünyanın en zarif üslubuna dönüşünü hatırlatıp, aynı müzikal seslerle şöyle diyeceğimi herhalde tahmin ediyor:

Sen öyle san san san…

Ertuğrul Özkök’ün yazısı