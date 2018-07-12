Ertuğrul Özkök: Sen hiç hayatında Fazıl Say’dan bir Chopin icrası dinledin mi…

Yeni albümü 3 hafta önce çıktı… Fazıl Say’ın 14 Ağustos akşamı Harbiye Açıkhava’da vereceği konser iptal edilmiş.

Ey o kararı alan arkadaş… Sen hiç hayatında Fazıl Say’dan bir Chopin icrası dinledin mi… Dinlemediysen lütfen beni kırma… Dinle…

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Hemen bugün sakin bir yere otur… Onun yeni çıkan “Chopin: Nocturnes” albümünü koy… Beş dakika kendini bırak… Unut şu siyaseti… Nefretlerini, önyargılarını beş dakika için bir kenara koy… Bizzat sana, evet sana vereceği o insani hazzı, o huzur duygusunu bir tat… Sonra da aldığın kararı önüne koy ve düşün…

Sen gideceksin, bu yetkiler bitecek… Ama bu albüm, bu icralar kalacak… Çocukların varsa, onlar, yakınların, ileride torunların bu parçaları dinleyecek…

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Sence aldığın bu karar için ne düşünecekler…

Ertuğrul Özkök’ün yazısı