Ertuğrul Özkök: O otele giden hiçbir müşterinin mahremiyeti artık güvende değil

Dün baktım bazı medya kuruluşlarında, İsmail Küçükkaya’nın Ekrem İmamoğlu ile bir otelde yaptığı görüşmeye giderken otelin güvenlik kameraları ile çekilmiş fotoğrafları yayınlandı.

Gizli bir göz adeta Küçükkaya’yı adım adım izlemiş.

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Bu ne demektir biliyor musunuz….

O otele giden hiçbir müşterinin mahremiyeti artık güvende değildir.

İsteyenin siyasi menfaati, isteyenin başka emelleri için kullanması amacıyla herkese servis edilebilir demektir.

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Bu sadece o otelin de değil… İçişleri Bakanlığı’nın, Turizm Bakanlığı’nın, bütün otel sahiplerinin meselesidir.

Bütün Türkiye’nin meselesidir…

Ertuğrul Özkök’ün yazısı