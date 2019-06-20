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Yaramazlara biraz batar!

Ertuğrul Özkök: O görüntüleri sızdıranlar Erdoğan’ın 20 gün önce yaptığı vaadi sabote etti

Tam 20 gün oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de ‘Adalet ve Yargı Reformu’nu açıkladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil çok geniş bir kesimden tam destek aldı.

Cumhurbaşkanı’nın o gün Külliye’de açıkladığı reform paketinin ‘birinci bölümü’, ‘Hak ve Özgürlükler’ adını taşıyordu.

O bölümde 8 madde vardı.

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Şimdi size o 8 maddenin 7’ncisini aynen yazıyorum:

“Kişisel verilerin korunması kanunu, AB müktesebatı çerçevesinde gözden geçirilecektir…”

İstanbul’da bir otelden sızdırılan görüntüler, ‘kişisel verilerin korunması’ denilen şeyin ta kendisidir… Yani, o görüntüleri sızdıranlar kimse…

Evet işte onlar Cumhurbaşkanımızın 20 gün önce Külliye’de bu millete yaptığı vaadi resmen sabote etmişlerdir…

Ertuğrul Özkök’ün yazısı

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