Ertuğrul Özkök: O görüntüleri sızdıranlar Erdoğan’ın 20 gün önce yaptığı vaadi sabote etti

Tam 20 gün oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de ‘Adalet ve Yargı Reformu’nu açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil çok geniş bir kesimden tam destek aldı.
Cumhurbaşkanı’nın o gün Külliye’de açıkladığı reform paketinin ‘birinci bölümü’, ‘Hak ve Özgürlükler’ adını taşıyordu.
O bölümde 8 madde vardı.
Şimdi size o 8 maddenin 7’ncisini aynen yazıyorum:
“Kişisel verilerin korunması kanunu, AB müktesebatı çerçevesinde gözden geçirilecektir…”
İstanbul’da bir otelden sızdırılan görüntüler, ‘kişisel verilerin korunması’ denilen şeyin ta kendisidir… Yani, o görüntüleri sızdıranlar kimse…
Evet işte onlar Cumhurbaşkanımızın 20 gün önce Külliye’de bu millete yaptığı vaadi resmen sabote etmişlerdir…