Ertuğrul Özkök: O görüntüleri sızdıranlar Erdoğan’ın 20 gün önce yaptığı vaadi sabote etti

Geçtiğimiz pazar günkü 23 Haziran seçiminin iki adayından Ekrem İmamoğlu ile ‘önceden görüştüğü’ ve ‘soruları verdiği’ iddiasıyla AKP yanlısı medyada başlatılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bugünkü Sancaktepe konuşmasıyla katıldığı tartışmaya, daha önce moderatörlüğü reddeden kıdemli televizyoncu Uğur Dündar da katıldı. Dündar, tartışma öncesi iki taraf ile bir araya gelmenin ‘doğal’ olduğunu vurgulayarak, 2002’deki Erdoğan-Baykal tartışmasından örnekler verdi.