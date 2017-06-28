Ertuğrul Özkök: O 111 imzaya katılıyorum

O 111 imzaya katılıyorum.

“NURİYE ve Semih ölmesin… Adalet bunu gerektirir…”

111 sanatçı, yazar, milletvekili, aydın…

İsteseniz zorla bir araya getiremeyeceğiniz insanlar…

Belki de yolları hiç kesişmemiş kişiler…

Şu mübarek bayramın son günü bir araya gelmiş ve haykırıyor.

KHK ile atıldıkları işlerine geri dönmek için açlık grevine giden akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın görevine dönmek için başlattıkları açlık grevine son vermeleri için işlerine iadesini istiyor…

Bold harflerle yazıyorum bu çağrıyı…

Bilelim ki bunlar suya yazılmış yazılar değildir…

Kalır…

Ertuğrul Özkök’ün yazısı