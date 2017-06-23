Ertuğrul Özkök: Muhafazakâr mahalledeki kardeşim… Şu surata iyi bak…

Muhafazakâr mahalledeki kardeşim… Şu surata iyi bak… İyi tanı bu suratın arkasındaki kafatasını…

Bu adam senin kızının da, senin kız kardeşinin de, senin nişanlın, senin eşinin de bindiği otobüste saldırdı bir kıza…

Muhafazakâr kardeşim, sakın ola “O kız şortlu” falan diye düşünüp, sırtını çevirip geçme…

Bil ki ar, edep, insanlık duygusunu kaybetmiş bu surat senin mahallene de gelecek. Senin kızına, kız kardeşine, karına, nişanlına da tasallut edecek.

Senin mahallene de inecek bu haydut, bu kızışmış mahluk.

Ertuğrul Özkök’ün yazısı